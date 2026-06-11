大阪・MBSラジオで放送中の『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』公式Xが更新。Aぇ! groupが4人揃ったオフショットが公開されている。 【写真】Aぇ! groupの4人揃った“シェー”ポーズなど『ヤンタン』オフショット①② ■映画グッズのチャームを手にした4人の寄り添いショットも公開 Aぇ! groupが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の封切りを目前に控え、ラジオ