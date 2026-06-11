11日14時現在の日経平均株価は前日比116.32円（0.18％）高の6万4295.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は438、値下がりは1080、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を214.21円押し上げている。次いでキオクシア が110.99円、イビデン が54.98円、アドテスト が44.65円、太陽誘電 が25.48円と続く。 マイナス寄与度は69.