きょうは午後も晴れ間が広がり、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋29℃ 岐阜30℃ 各地で汗ばむ陽気に 風が強まりやすいため洗濯物には注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/11 昼） 正午前の名古屋市内は、きのうより雲は多いものの、きょうも朝から強い日差しが照りつけています。この時間の気温は26.3℃です。 きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。岐阜県の山沿いでは、所々で雨が降る見