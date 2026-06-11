「横浜みなとみらい超最新スポットツアー」横浜の大人気エリア「みなとみらい」周辺でオープンしてから1年以内のスポットを徹底調査！＜出演者＞横山裕（SUPER EIGHT）高橋真麻柳原可奈子＜今回訪れた場所＞横浜ハンマーヘッド横浜ティンバーワーフ横浜赤レンガ倉庫ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい＜ご紹介した店舗＞▼BAAN PHADTHAI（横浜ハンマーヘッド）日本初上陸のタイ料理店グリルポークパッタイ1,925円蟹のパッ