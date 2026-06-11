中国・広西チワン族自治区桂林市で11日未明に爆発があり、7人が死亡、17人が負傷した。現地当局によると、同日午前1時40分ごろ、同市興安県興安鎮で爆発事故が発生。駆けつけた消防隊が救助に当たったが、これまでに7人が死亡、17人が負傷した。なお、負傷者はいずれも命に別条はないという。付近の住民は、「爆発音を2回聞いたほか、救急車のサイレンも聞こえた。自宅のガラスが爆風で割れた」と話した。当局の調査によると、ガス