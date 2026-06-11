V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が10日（水）、セッターの野口夕詠（23）が入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 北海道出身の野口は、北翔大学卒業後の2024年にセッターとして東京サンビームズに入団し、今シーズンはVリーグ女子28試合にベンチ入り。司令塔として冷静かつ強気なトスワークで攻撃を組み立てチームに貢献したが、4月に