◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第4日準々決勝慶大11―1日体大（2026年6月11日神宮）慶大が難敵・日体大を6回コールドで下し、ベスト4に進出した。1回からチームを乗せたのが1番の丸田湊斗（3年＝慶応）。中前打で口火を切ると後続も続いて一挙3点。2回には内角寄りのボールを脇を締めて逆方向へ技術の左翼線二塁打。林純司（同＝報徳学園）の2ランを引き出した。6回には足で二塁内野安打と猛打賞、3得点とフル