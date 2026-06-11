ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、６回２／３１被弾を含む６安打、今季ワーストの４失点（自責点３）、６三振４四死球で勝敗は付かなかった。防御率１・０６。打者では９回に３試合ぶりの１２号を放ち、５打数１安打２打点、１得点だった。打率２割９分９厘。チームは８―９で逆転負けした。試合後、無念の表情で取材に応じた。