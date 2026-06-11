セイコーウオッチは、「セイコー プロスペックス」から、ダイビング教育機関PADIの創設60周年とパートナーシップ10周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。世界限定8,000本で、価格は10万7,800円。「セイコー プロスペックス」メカニカル PADI 60周年記念限定モデル強化シリコン製ストラップも付属1965年に国産初のダイバーズウオッチを発売したセイコーと、1966年に設立された世界最大のダイビング教育機関PADIは、ダイビ