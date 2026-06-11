ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）がメジャー復帰へ向けて必死のアピールを続けている。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は１１日、「メジャー公式サイトが特集したら本当に爆発！キム・ヘソン３安打の爆発、打率３割突破」との記事を配信した。ドジャース傘下３Ａオクラホマシティのキム・ヘソンはこの日、ホワイトソックス傘下３Ａシャーロット戦に「８番・遊撃」で出場し、４打数３安打２打点１盗塁をマーク。打