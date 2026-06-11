敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。9回に今季12号2ランを放った。投手としては規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。失点と自責点はともに今季ワーストだった。救援陣が打ち込まれ、8-9で悪夢の逆転負け。試合後にはさらなる悲報も届いた。大谷は6回までソロ1本の1