NBAファイナル第4戦米プロバスケットボール（NBA）のファイナル第4戦が10日（日本時間11日）、ニューヨークで行われ、ニックスが107-106で接戦を制し、3勝1敗として53年ぶりの優勝に王手をかけた。ファイナル史上最大の29点差をひっくり返した大逆転劇。残り1.2秒で勝負を決めたプレーに「NBA史上最高のプレーの1つ」「こんなのいままで見たことない」と衝撃が広がっている。ニューヨーカーが飛び跳ね、信じられないといわんば