異形のものが潜む“危険な領域”現在ではすっかりエンターテインメント化されてキャラクターとして親しまれることが多くなった妖怪。古くは人智の及ばなかった自然への恐怖の象徴として長らく恐れられてきた存在だった。また、「妖怪」と称されているもののなかで、目撃談があったり死骸などの痕跡があるのに認知されている生物ではない「幻獣」は、現在ではUMAとも呼ばれており、今なお謎に包まれた存在でもある。これら「妖怪」