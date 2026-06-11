鈴木彩艶にアストン・ヴィラが興味サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕を11日（日本時間12日）に控える中、日本代表の移籍に関するニュースが舞い込んだ。英プレミアリーグのアストン・ヴィラが、イタリア・セリエAのパルマに所属するGK鈴木彩艶をリストアップしていると、移籍専門ジャーナリストが伝えた。移籍情報通として知られる海外の著名サッカージャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ記者は「エミリアーノ・