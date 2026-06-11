ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年6月10日にXを更新。しかし、自身の投稿内容について、誤りを指摘される一幕があった。「秘書がオンライン会議に参加したことを認めるだけなのに、なぜ...」ひろゆき氏は、10日の国会答弁を受け、衆院選などでの誹謗中傷動画の作成疑惑をめぐり、高市早苗首相が動画制作者とのオンライン会議に自身の秘書が参加していたことを認めたと報じる記事を引用。「高市首相は、秘書がオンライン会議