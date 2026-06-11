歌手で女優のアリアナ・グランデ(32)と歌手で俳優のイーサン・スレーター(34)が、約3年の交際の末に破局したことが明らかになった。「ウィキッド」2部作での共演をきっかけに2023年7月に交際が報じられた2人は、「数カ月前」に関係に終止符を打ったという。 【写真】アリアナ・グランデと元夫のダルトン・ゴメス ある関係者は「円満な別れで、多くの時間をかけて慎重に話し合った末、それぞれの道を歩む決