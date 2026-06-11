カーリングの日本選手権（横浜）は10日、五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが中部電力に4ー9で敗れ、1勝3敗。まさかの1次リーグ敗退となった。今年3月に退団した吉田知那美（34）に代わり、小穴桃里（31）が加わった新チームで臨んだ2030年フランス・アルプス冬季五輪に向けた日本代表選考会初戦で結果を残せなかった。【もっと読む】またもフジテレビが大炎上！ 五輪女子カーリング中継カナダ戦でファン激怒次回の五輪の代