プロボクシングの亀田和毅が、ベビーモデルとして活動している長男の写真をアップした。１１日に自身のインスタグラムを更新し「のあはモデル活動してるよ」と伝え、亀田望有（のあ）のアカウントを紹介した。大きなスヌーピーの人形と一緒に撮影した望有の姿を披露。望有は前髪を上げてビシッとスタイリング。くりくりのおめめで、愛くるしい笑顔を見せた。亀田はメキシコ人のシルセさんと２０１５年１０月に結婚し、２０