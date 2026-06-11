伊藤マサミさんのXが更新されました。【映像】伊藤マサミ、“不適切な行動”で謝罪「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした。夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。此度の