11日午後1時半すぎ、東京・港区新橋のビルで火事があり、現在も延焼中です。東京消防庁によりますと、11日午後1時半すぎ、港区新橋のパチンコ店やサウナ店が入るビルの1階で火事がありました。火は現在も延焼中ですが、東京消防庁がポンプ車など19台を出動させて、消火活動にあたり、火の勢いは収まりつつあるということです。これまでにケガ人は確認されていません。1階には飲食店が入っているという情報もありますが、これまでに