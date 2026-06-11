サッカー日本代表・長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（41）が、ワールドカップ直前で夫が不在となる中のワンオペ生活についてつづり、話題を呼んでいる。【映像】長友一家の食卓や家族ショット（複数カット）2017年に長友選手と結婚し、8歳、6歳、5歳、3歳の男の子を育てている平。これまでInstagramでは、子どもたちの好みに合わせたそれぞれ違うメニューの朝食や、1年に1回しか使わない重箱に詰めた豪華な運動会弁