フランスの競馬統括機関フランスギャロは10日、ドーヴィルのG1・2競走の登録を締め切り、登録馬を発表した。日本調教馬はモーリスドゲスト賞（8月9日、ドーヴィル芝直線1300メートル）にサトノレーヴ（牡7＝堀）、ジャックルマロワ賞（8月16日、ドーヴィル芝直線1600メートル）にエンブロイダリー（牝4＝森一）、ゴートゥファースト（牡6＝新谷）、シックスペンス（牡5＝田中博）、シュトラウス（牡5＝武井）が登録した。