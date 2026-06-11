競泳女子でパリ五輪日本代表の池江璃花子が１１日、自身のインスタグラムに新規投稿。レアな私服姿を公開し、ファンから反響の声が集まった。「『ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲＳ１０周年記念展東京』行ってきました」とつづった池江。「モンスターズの始まりと世界観を知れてとても楽しかったです♡あと、ぜんぶめちゃかわだった」と満喫した様子だ。アップした写真では上半身白のコーデに、黒のロングブーツを合わせた