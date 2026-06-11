神奈川県相模原市の河川敷で女子高校生の遺体が見つかりました。警察は、遺体の状況から事件に巻き込まれたとみて捜査しています。【映像】女子高校生の遺体が見つかった河川敷付近の様子消防によりますと、午前2時すぎ「未成年の女性が倒れている」「心肺停止状態」と119番通報がありました。捜査関係者によりますと、相模原市南区の相模川の河川敷沿いで17歳の女子高校生の遺体が見つかりました。遺体の状況から事件に巻き