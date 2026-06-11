島根県出身のピアノ・トリオバンドのOmoinotake（オモイノタケ）の新曲「FLASHBULB」「花束」の配信リリース日とジャケットデザインが公開された。「FLASHBULB」は7月2日（木）、「花束」は7月22日（水）にそれぞれ配信リリースされる。「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期オープニングテーマに描き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆