JR西日本によりますと、きょう（11日）午後1時過ぎ、JR吉備線（桃太郎線）の東総社駅～服部駅間で線路の確認を行った影響で、一部列車に約15～20分の遅れが発生しています。（午後1時半現在） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。