今年2月、「香川県子ども女性相談センター」に電話し、職員に虚偽の事実を伝えて謝罪を要求した疑いで岡山市の女が逮捕されました。 強要未遂の容疑で香川県警に逮捕されたのは、岡山市中区に住む無職の女（44）です。警察によりますと女は、今年2月2日午後0時すぎ、「香川県子ども女性相談センター」に電話をかけ、対応にあたった30代の男性職員に虚偽の事実を伝え、「ちゃんと謝っていただけませんか」「あなたの進