乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。押収した大麻の没収も命じた。室橋秀紀裁判官は、複数種類を所持し、眠気覚ましや疲れを取るという安易な動機だったと指摘。「依存性が認められ、規範意識の乏しさも