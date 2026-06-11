女子プロゴルフの有村智恵(38＝フリー)が、11日までに自身のXを更新。7日に行われたヨネックスレディスゴルフトーナメント（新潟・ヨネックスCC）最終日の出来事について、私見を述べた。また男子ゴルフ・香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）も同件に言及した。7日に行われたヨネックスレディス最終日では、今大会でツアー初優勝を果たした吉田鈴の素振り中に観戦客のベビーカーが倒れる場面があった。赤ちゃん連れの観戦