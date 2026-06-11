国土交通省は１０日、バスや鉄道の利用が難しい「交通空白」地区が全国で２７４０か所に上ったと発表した。昨年から約６８０か所増えた。国交省は、地域の生活に大きな影響を与える恐れがあるとして、自治体への支援を強化する。発表によると、今年２〜５月、全国の自治体に調査した。昨年の調査では２０５７か所だった。交通空白地区全体の面積は日本の国土の３割強にあたるという。昨年の調査時から交通空白が解消した地区