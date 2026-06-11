俳優の木村多江が１１日、テレビ朝日系「徹子の部屋」で、黒柳徹子を驚かせる親戚の発言を紹介。黒柳も「ええ！そうなの？」と驚く一幕があった。木村の親戚は昭和音楽大学の学長を務めたテノール歌手の奥田良三氏。黒柳は「父ともお仕事でご一緒したことがあって。私もご一緒したことがある」と奥田氏を思い起こすと、木村は「良三叔父さまは私のひいおばあちゃまの弟なんですけど、学長で私もその学校に行ってたんですけど私