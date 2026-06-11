夏のボーナスを手にすると、投資に回したいと考える人も多いのではないでしょうか。任天堂のような知名度の高い企業は、「安いタイミングで買えば将来大きく値上がりするかもしれない」と期待したくなる銘柄でしょう。 一方で、配偶者などから「すでにNISAでeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー、以下、オルカン）を積み立てているなら、ボーナスもオルカンに回したほうがよい」と言われる