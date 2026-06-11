渋滞にはまっているときに、救急車が近づいてきたことはありませんか。周囲の車が左に寄って道を空けるなか、「あの後ろについていけば渋滞を抜けられる」と考える人も、なかにはいるようです。 実際、道路交通法には「緊急車両を追走してはならない」という規定はありません。では、追走しても本当に違反にはならないのでしょうか。 本記事では、救急車の後ろについて走ることが違反になるかどうか、また、渋滞中に