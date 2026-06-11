Netflixシリーズ『鉄槌教師』が大きな話題を集めるなか、有力海外メディアからも高い評価を受けている。6月9日、アメリカの経済誌『Forbes（フォーブス）』は『鉄槌教師』について、「原作ウェブトゥーンに対する懸念を払拭し、完成度の高い作品として生まれ変わった」と評価するレビュー記事を掲載した。【写真】なぜ『鉄槌教師』は“袋叩き”にされたのか特に『Forbes』は、俳優キム・ムヨルが演じる主人公ナ・ファジンを、ハリ