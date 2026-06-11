BTSのJ-HOPEが、個性あふれるファッションセンスを披露した。J-HOPEは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Tour fit.」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】J-HOPE、タトゥーチラ見え“ハーフパンツ”コーデ公開された写真には、全身鏡の前でアウトフィットを撮影するJ-HOPEの姿が収められている。カジュアルからストリート感あふれるスタイルまで、多彩なコーディネートを着こなし、“ファッショニスタ”らし