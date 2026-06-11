北中米W杯開幕目前、韓国大学教授の訴えが話題だ。誠信女子大学のソ・ギョンドク教授はこのほど、日本サポーターによる「神風応援」を阻止すべきだと訴えた。【写真】ソ教授が問題視する「神風応援」ソ教授は「W杯は世界中のサッカーファンが一つになる最高のイベントだが、一つ注意すべきことがある。“神風”を用いた応援を防がなければならない」と訴えている。（写真提供＝OSEN）ソ・ギョンドク教授「神風」は第2次世界大戦末