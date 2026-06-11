【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の杉浦太陽が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとのひとときを披露し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「リモコン握りしめてて可愛い」膝によじ登る10ヶ月次女◆杉浦太陽、次女の笑顔公開杉浦は「朝のドタバタ後の癒し…」とコメントを添え、写真を投稿。花柄の半袖シャツ姿で笑顔の夢空ちゃんがリモコンを握りしめて、ソファに座る杉浦と思われる人