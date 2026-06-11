赤磐警察署 消防ホースの筒先を盗んだとして、赤磐警察署は11日、住所不定無職の男（65）を窃盗の疑いで再逮捕しました。 警察の調べに対し男は、「全く身に覚えのないもので私の犯行ではありません」と容疑を否認しています。 警察の調べによりますと、男は2026年4月17日午前4時25分ごろ、岡山市東区で、格納箱から消防ホースの筒先1本（時価2万円相当）を、また、2026年4月23日午前2時55分ごろ岡山市東区