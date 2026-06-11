東京みやげとして親しまれる『東京ばな奈』から、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新登場。24日からJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」で先行販売、7月1日から東京ばな奈s（東京駅一番街内）・公式通販他にて販売される。【写真】エコバッグやキーホルダー、タンブラーなども登場「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディ