男性6人組「DAPUMP」のISSA（47）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。超大物歌手との交流について語った。DA PUMPの豪華な交友関係の話題から、ISSAは“芸能界のドン”和田アキ子と親しいと明かされた。ISSAは和田との関係について「デビュー当時からですね」と明言。当時行われていた和田アキ子の誕生日会に参加していたと言い、「マネジャーさんも入れない。芸能界の方しか入れな