◇NBAファイナル第4戦ニックス107ー106スパーズ（2026年6月10日マジソン・スクエア・ガーデン）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第4戦が8日（日本時間9日）に行われた。西王者スパーズが最大29点リードをひっくり返されて、歴史的大逆転負けを喫した。ラスト1.2秒でまさかの大逆転負けを喫した。連勝を狙う第4戦。第1Qから相手の中心選手であるカール・アンソニー・タウンズを開始早々に２つのファウルで追い込んで有