中国のAIショートドラマ市場が急成長を遂げ、新たなビジネストレンドとなっています。中国網絡視聴（ネット視聴）協会のデータによりますと、2026年第1四半期に業界全体で配信されたマイクロショートドラマは約12万8000本に上り、そのうちAIショートドラマが95％以上を占めました。今年の同市場規模は240億元（約5680億8700円）に達すると予測されています。AIショートドラマは、相対的な制作コストの低さから多くの投資を集めてい