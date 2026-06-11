言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、壮絶な状態を表す比喩、文字の構造で共通する要素、そして自然の美しい交わりという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□どつ□□ん□□いせんヒント：限界を超えた苦労の際に使われ