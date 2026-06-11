「久保建英」がインスタで披露した「GLC」との2ショット2026年6月11日に開幕したサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会、同大会に参戦する日本代表選手の動向に注目が集まっています。出場選手のひとりである久保建英選手は、過去に自身のインスタグラムで高級外車と並ぶ姿を投稿し、ファンの間でも注目を集めました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。映っていたのはメルセデス・ベンツのSUV「GLC」です。【画像