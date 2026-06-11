今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得したフィギアスケートの中井亜美選手とスノーボード・ハーフパイプの山田琉聖選手に新潟県民栄誉賞が贈られました。 6月11日朝、県庁で職員などから大きな拍手を贈られたのは、新潟市市出身でフィギュアスケート女子の中井亜美選手と妙高市の専門学校JWSC所属するスノーボード男子ハーフパイプの山田琉聖選手