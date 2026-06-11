俳優の木村多江（55）が、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。黒柳徹子とのまさかの縁を語った。【写真】「かっこいいーーー」サングラス姿でアルファ ロメオ「トナーレ」を運転する木村多江今回、5年ぶりの出演となった木村は「ラグビー」への愛や18歳になる愛娘についてテレビで初めて語った。また木村の親戚関係にあった日本を代表するテノール歌手の奥田良三さん（93年死去）と黒柳の父が