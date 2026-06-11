◇ナ・リーグロッキーズ3−2カブス（2026年6月10日デンバー）大量の借金を抱えているチームとは思えないお祭り騒ぎだった。ロッキーズは10日（日本時間11日）、本拠地でのカブス戦に9回サヨナラ勝ち。2連勝で借金を16とした。試合後のロッカールームの歓喜の声が、地元放送局の中継に届き続けた。2−2の9回無死一、三塁の好機。9番・スティーブンスの場面で今年5月中旬にメジャーデビューしたばかりのトンプソンが打席に