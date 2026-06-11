乾燥大麻を所持したなどとして、麻薬取締法違反罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、執行猶予付き有罪判決を言い渡した。