女優の木村多江（55）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）との意外なつながりを明かした。同番組への出演は5年ぶりという木村が登場すると、黒柳は「実は昭和音楽大学の学長をお務めになりました、日本を代表するテノール歌手の奥田良三がご親戚」と紹介。自身も仕事で共演したことがあるといい、「素晴らしい声の方でね」と絶賛した。そして「あなたも音楽学校をお