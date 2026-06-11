【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１０日、不法移民対策に関する総額７００億ドル（約１１兆２０００億円）の予算案に署名し、予算が成立した。トランプ氏の残り任期の予算を一括して確保する異例の内容となっている。トランプ氏は記者団に「国境を守るために必要な資源を確保できる」と述べた。今年１月に中西部ミネソタ州ミネアポリスで男女２人が不法移民を取り締まる連邦捜査官に相次いで射殺された事件を